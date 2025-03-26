В «Динамо» Махачкала назвали дату возвращения Кирша из Колумбии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с возвращением защитника махачкалинцев Ильи Кирша в состав клуба после игр молодежной сборной России в Колумбии.

«Там произошли технические неполадки с рейсом. Должны были сегодня прилететь. Ничего такого, обычная история. Они должны вернуться завтра. Сможет ли принять участие в ближайшем туре? Давайте посмотрим, мы же 29-го играем. Понятно, что он не принимал участия в тренировочном процессе и, как мы знаем, у него температура еще», — сказал Газизов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Александр Дегтев («Сочи») не смогли вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча.

Александр Абустин