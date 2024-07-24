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Сегодня, 12:12

В «Динамо» Махачкала опровергли информацию о возможном переносе матча с «Пари НН» на другой стадион

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре «СЭ» прокомментировал информацию, что матч 3-го тура РПЛ против «Пари НН» могут перенести из Махачкалы в Грозный, Калининград или Сочи.

«Матч не могут перенести на другой стадион. Поле принято, стадион принят. Сегодня на арене идут тестовые мероприятия, связанные с приемом матча. Никаких проблем со стадионом нет», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» впервые выступает в РПЛ. В первом туре команда сыграла вничью с подмосковными «Химками» (1:1). Матч 3-го тура против «Пари НН» запланирован на 4 августа, во 2-м туре команда сыграет на выезде с «Краснодаром» (28 июля).

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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