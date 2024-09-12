В «Динамо» Махачкала ответили на вопрос о возможном подписании Веллитона

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании Веллитона. Ранее «СЭ» бразилец заявил о готовности сыграть за красно-белых против «Динамо» Махачкала в 8-м туре РПЛ.

«Красавец! Очень качественный, серьезный футболист, но мы не общались», — сказал Газизов «СЭ».

Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила коллектив Деяна Станковича со счетом 3:2. 37-летний Веллитон отметился дублем в этой встрече. Бразильский футболист представлял «Спартак» с 2007 по 2014 год.

Матч 8-го тура «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.