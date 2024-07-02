В «Динамо» Махачкала поддержали инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей при наличии внешних факторов.

«Считаю, это верно. Клубы единогласно поддержали президента лиги Алаева. Против никто не был. Вспомнили снежный матч ЦСКА и решили, что для зрителей и спортсменов должно быть все по-другому. Это взвешенное, правильное решение. Посмотрим, поддержит ли исполком РФС», — сказал Газизов «СЭ».

Изменения вступят в силу в случае, если их утвердит исполком РФС или бюро исполкома РФС. Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», опередивший «Краснодар» и «Динамо» на одно очко в турнирной таблице.