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Сегодня, 15:35

В «Динамо» Махачкала поддержали инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей при наличии внешних факторов.

«Считаю, это верно. Клубы единогласно поддержали президента лиги Алаева. Против никто не был. Вспомнили снежный матч ЦСКА и решили, что для зрителей и спортсменов должно быть все по-другому. Это взвешенное, правильное решение. Посмотрим, поддержит ли исполком РФС», — сказал Газизов «СЭ».

Изменения вступят в силу в случае, если их утвердит исполком РФС или бюро исполкома РФС. Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», опередивший «Краснодар» и «Динамо» на одно очко в турнирной таблице.

РПЛ
РФС
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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