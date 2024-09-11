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Сегодня, 15:49

В «Динамо» Махачкале заявили, что довольны работой Биджиева

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил, что в клубе положительно оценивают работу главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«Мы довольны его работой. Почему бы и нет? Он показывает свою состоятельность и квалификацию. Отличное доверие, тренерский штаб правильно работает. Футболисты понимают требования штаба. Надеюсь, что новые приобретения помогут показывать более качественную игру, и наши ребята также все прибавят. К Биджиеву и всему тренерскому штабу большое доверие», — заявил Газизов Metaratings.ru.

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» Мх занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 8 очков . В следующем туре махачкалинцы дома примут «Спартак».

Источник: Metaratings.ru
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов

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