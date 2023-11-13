В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьеву

Сегодня, 08:35
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.
— Была новость об интересе к Воробьеву.
— Это слухи. Слухи мы не комментируем.
— Есть ли желание укрепить позицию нападающего?
— У нас всегда есть желание укрепить наши позиции. Это процесс, который зависит от ситуации на выход и на вход. На данный момент линия нападения у нас укомплектована.
Ранее об интересе к Воробьеву со стороны «Динамо» сообщало издание «РБ Спорт».