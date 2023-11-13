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Сегодня, 08:35

В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

— Была новость об интересе к Воробьеву.

— Это слухи. Слухи мы не комментируем.

— Есть ли желание укрепить позицию нападающего?

— У нас всегда есть желание укрепить наши позиции. Это процесс, который зависит от ситуации на выход и на вход. На данный момент линия нападения у нас укомплектована.

Ранее об интересе к Воробьеву со стороны «Динамо» сообщало издание «РБ Спорт».

Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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