В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьеву

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

— Была новость об интересе к Воробьеву.

— Это слухи. Слухи мы не комментируем.

— Есть ли желание укрепить позицию нападающего?

— У нас всегда есть желание укрепить наши позиции. Это процесс, который зависит от ситуации на выход и на вход. На данный момент линия нападения у нас укомплектована.

Ранее об интересе к Воробьеву со стороны «Динамо» сообщало издание «РБ Спорт».