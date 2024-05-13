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Сегодня, 18:03

В «Динамо» назвали возможным проведение межсезонного турнира в Сербии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном проведении межсезонного турнира в Сербии.

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК и «Партизан».Турнир пройдет в формате «Москва против Белграда».

— Возможно ли в будущем увидеть такой турнир в Сербии и окунуться в их культуру?

— Возможно, почему нет. Все зависит от многих составляющих. Если будет найден соотвествующий источник финансирования, почему нет? — ответил Пивоваров.

ФК Динамо (Москва)
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