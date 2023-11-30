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Сегодня, 16:35

В «Динамо» назвали вратаря Шунина легендой клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о 358-м матче голкипера Антона Шунина за бело-голубых.

«Антон Шунин — это легенда «Динамо». Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение для клуба и игрока», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В среду, 29 ноября, Шунин вышел на поле в матче 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита» (1:0).

36-летний голкипер сравнялся по количеству игр за «Динамо» с Львом Яшиным. В нынешнем сезоне Шунин провел 12 матчей, в которых пропустил 16 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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