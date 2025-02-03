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Сегодня, 12:41

В «Динамо» не исключили переговоры по продлению контракта с Бителло

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником Бителло.

— Будут ли переговоры по продлению контракта с Бителло после его отсутствия на первом сборе?

— Да, мы этого не исключаем, — сказал Гафин «СЭ».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего бразильца в «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

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ФК Динамо (Москва)
Бителло
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