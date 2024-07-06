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Сегодня, 19:12

В «Динамо» не исключили подписание Антона Миранчука

Зарина Халимхонова
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, интересуется ли клуб полузащитником Антоном Миранчуком.

— Появилась информация, что Миранчук может оказаться в «Динамо». Насколько это правда?

— Не могу комментировать инсайдеров, слухи.

— Некоторые клиенты Вадима Шпинева находятся в поисках клуба. Кто-нибудь из них может оказаться в «Динамо»?

— Ничего исключать не можем. Посмотрим, как будет развиваться наша трансферная кампания, — сказал Гафин «СЭ».

В четверг, 4 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил возможного приглашения футболиста в клуб. При этом агент Миранчука Шпинев опроверг «СЭ» факт переговоров с бело-голубыми. Напомним, что у полузащитника 30 июня истек контракт с «Локомотивом».

Антон Миранчук
ФК Динамо (Москва)
Вадим Шпинев
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