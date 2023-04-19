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Сегодня, 12:51

В «Динамо» не исключили участия Овечкина в матчах футбольной команды в будущем

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможных совместных акциях с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

— Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

— Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

— Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

— Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

— Мы этого не можем исключать.

25 июня 2022 года Овечкин принял участие в футбольном матче между московским «Динамо» и клубом медиалиги «Амкал». Форвард выступал за динамовцев и отметился забитым голом.

Александр Овечкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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