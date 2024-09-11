В «Динамо» не исключили уход Грулева в аренду до конца трансферного окна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном уходе в аренду нападающего команды Вячеслава Грулева.

«Мы действительно обсуждали вариант с арендой Вячеслава Грулева, был серьезный интерес от одного из российских клубов. Но на данный момент все на паузе. Вероятность очень невысокая, что он может уйти в аренду до конца трансферного окна», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Грулев играет за «Динамо» с 2016 года. Всего он провел 148 матчей в составе бело-голубых, отметившись 24 голами и 10 результативными передачами.