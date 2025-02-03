В «Динамо» не поступали предложения по трансферам Тюкавина и Фомина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что московский клуб не получал предложений по продаже нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Даниила Фомина.

«Предложений по этим игрокам не было», — цитирует Гафина ТАСС.

22-летний Тюкавин присоединился к бело-голубым в январе 2021 года, он является воспитанником академии «Динамо». Срок действия контракта московского клуба с форвардом истекает в июне 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

27-летний Фомин стал игроком «Динамо» в августе 2020 года, срок действия его контракта с клубом рассчитан до июня 2029 года. В сезоне-2024/25 хавбек отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах. Рыночная стоимость полузащитника по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.