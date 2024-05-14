В «Динамо» не смогли рассказать о будущем Лички в команде

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что его не удивляли слухи об увольнении главного тренера команды Марцела Лички.

«Удивляло ли меня, что ходили слухи про увольнение Марцела Лички? Нет, конечно, всегда тренера увольняют или поднимают. Это в любом клубе есть, а «Динамо» — популярный клуб. Естественно, нас обсуждают. Такие слухи не должны удивлять. Что касается работы внутри клуба: мы делимся друг с другом какими-то решениями, но сейчас настал момент, когда нужно думать о том, что происходит на футбольном поле», — цитирует Пивоварова «КП Спорт».

При этом гендиректор московского клуба не смог ответить на вопрос о продолжении работы Лички в следующем сезоне.

«Какой процент даю на то, что Личка останется главным тренером? [Закатывает глаза и пожимает плечами]. Вот ответ такой же», — добавил он.

46-летний Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. На данный момент бело-голубые под его руководством занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка за 28 матчей.