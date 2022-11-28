В «Динамо» не спешат продлевать контракт с Фоминым

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником команды Даниилом Фоминым.

«Мы общаемся, находимся в контакте с агентом футболиста. Так как у Дани еще есть несколько лет по контракту, не то чтобы находимся в спешке», — приводит слова Гафина ТАСС.

25-летний футболист выступает за «Динамо» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 22 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.