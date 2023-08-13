В «Динамо» не стали раскрывать условия возможный сделки с «Реалом Сосьедад» по трансферу Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Процесс между клубами максимально близок к завершению.

— Гордитесь за Захаряна?

— Преждевременно говорить о завершении сделки. Но если это случится, я рад, что у Арсена получится воплотить свою мечту и играть в ла лиге. Это будет большим достижением для «Динамо» и, надеюсь, что большим приобретением для «Реала Сосьедад».

— Почему именно «Реал Сосьедад»?

— Они были более заинтересованы. Это выражается в их настойчивости и скорости договоренности с нашим клубом. Условия сделки раскрывать не могу.

— Хотели бы оставить право обратного выкупа?

— Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас предусматривается преимущественное право.

— Арсену ничего не помешает пройти медосмотр? Есть все документы?

— Да.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.