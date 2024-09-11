Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:53

В «Динамо» не уверены, что после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» рассказал о встрече с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Не думаю, что у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам. У всех бывают ошибки. Дело в другом — в разнице трактовок тех или иных эпизодов, трактовок интенсивности борьбы. Есть какие-то новые установки, которые мы не до конца понимаем. И, видимо, для судей эти трактовки тоже новые. Потому что один судья дает высокий допуск борьбы, а другой — нет. Вот и получается, что плюс-минус схожий эпизод судят по-разному. Не уверен, что после встречи с Мажичем будет меньше спорных эпизодов. Эти вещи не связаны. Встреча с Мажичем — это реакция на медийную составляющую», — сказал Пивоваров «СЭ».

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Милорад Мажич

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут реванш 21 декабря
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Почему Кордоба отказался от переезда в Москву, Титов снова выйдет на поле. Что происходит в «Спартаке»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя