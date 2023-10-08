В «Динамо» недовольны результатом в матче с «Факелом»: «Погодные условия не оправдание»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Результатом не удовлетворены. В подобных матчах мы должны брать очки. Игра не принесла результата. Отрезками она была неплохой. Нам нужно, чтобы игра не разбивалась на эпизоды. Не получилось забить гол. Погодные условия не оправдание. Мы знаем, в каком городе живем», — сказал Гафин.

«Динамо» второй матч подряд сыграло вничью и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Факел» располагается на 15-й строчке (9 очков).

В следующем туре бело-голубые 21 октября сыграют с «Локомотивом», а воронежцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».