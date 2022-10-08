В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять главному тренеру Йокановичу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил «СЭ», почему клуб продолжает поддерживать главного тренера команды Славишу Йокановича.

— Степашин сказал, что «Динамо» продолжает доверять Йокановичу.

— Все правильно сказал.

— Почему?

— Основной момент — совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время. Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате страны 3 сентября, обыграв на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.