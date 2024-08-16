Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:03

В «Динамо» объяснили, почему в новом сезоне не обращались в ЭСК

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» об обращениях в ЭСК РФС по итогам матчей РПЛ.

— Почему «Динамо» не обращается в ЭСК РФС?

— В отношении нас, по-моему, не было таких критических ошибок, в которых были бы серьезные сомнения. Поэтому не знаю. Может, это субъективно. В какой-то степени, на мой взгляд, судейство улучшается.

— По сравнению с прошлым сезоном?

— В прошлом было лучше, чем в позапрошлом. Но я это уже говорил. Поэтому будем надеяться, что в этом будет еще лучше.

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9).

Антонов

ФК Динамо (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Марио Личка — о стыке Карраскаля с Венделом: «Обычный отбор. От Хорхе не шло инициативы нанести травму»
Марио Личка — о жесткой игре футболистов «Зенита»: «Когда играешь против лучших, нужно знать, что это возможно»
Сметанин ответил Орлову, назвавшего Карраскаля бандитом: «Любую историю можно довести до абсурда»
Овчинников: «У «Спартака» будут проблемы не только с «Ахматом»
Пятибратов вернется на пост главного тренера «Факела»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС в связи с неудалением Сперцяна за фол на Роше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

В «Динамо» сообщили об отсутствии предложений по Карраскалю из Бразилии