В «Динамо» объяснили подписание контракта с Дедом Морозом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что московский клуб подписал контракт с Дедом Морозом, так как ведет работу на детскую и молодежную аудиторию.

«Подписание контракта с Дедом Морозом? Мы работаем в том числе на детскую и молодую аудиторию в развлекательном, так сказать, направлении. Это была такая маркетинговая акция, она имела хороший отклик у детской аудитории. Конечно, положительно оцениваю такую сделку», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

16 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании контракта с Дедом Морозом, соглашение рассчитано на сто лет.