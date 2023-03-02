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Сегодня, 10:00

В «Динамо» объяснили подписание контракта с Дедом Морозом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что московский клуб подписал контракт с Дедом Морозом, так как ведет работу на детскую и молодежную аудиторию.

«Подписание контракта с Дедом Морозом? Мы работаем в том числе на детскую и молодую аудиторию в развлекательном, так сказать, направлении. Это была такая маркетинговая акция, она имела хороший отклик у детской аудитории. Конечно, положительно оцениваю такую сделку», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

16 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании контракта с Дедом Морозом, соглашение рассчитано на сто лет.

Источник: https://tass.ru/sport/17176053
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