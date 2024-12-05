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Сегодня, 14:20

В «Динамо» объяснили уменьшение количества футболистов агента Андреева в команде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе агента Павла Андреева.

«Количество футболистов Павла Андреева в «Динамо» сильно сократилось за последние годы. Возможно, это связано с неким подходом, который выработан у нас в менеджменте. Детально мне бы не хотелось комментировать деятельность этого агента. Но если вы посмотрите на количество сделок, их регулярность и масштабность, вы можете понять, что агент довольно активен и обладает, в его понимании, большим количеством футбольных активов», — сказал Пивоваров.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

2 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

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ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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