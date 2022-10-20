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Сегодня, 19:02

Пивоваров оценил форму Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника клуба Арсена Захаряна после сорвавшегося трансфера в лондонский «Челси».

— Есть мнение, что Арсен Захарян после истории с «Челси» сдал, будто менее мотивирован.

— Мне кажется, он бьется на поле каждую минуту.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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