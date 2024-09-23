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Сегодня, 10:34

В «Динамо» оценили игру новичка Артура

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» высказался об адаптации полузащитника Артура Гомеса.

«Артур, по-моему, хорошо сыграл (против «Спартака», — Прим. «СЭ»), комбинировал. Отлично участвовал в эпизодах. Раскрывается. Забил гол махачкалинскому «Динамо», — сказал Пивоваров «СЭ».

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллионов евро. Контракт 26-летнего бразильца с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.

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