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Сегодня, 17:24

В «Динамо» оценили результаты команды на старте сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выступление команды на старте сезона-2024/25.

«Удовлетворены результатом. Конечно, в Петербурге могли рассчитывать на большее, не забили пенальти, не получилось оттуда увезти заслуженные очки. В остальном удовлетворен. Команда набирает очки», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 5 матчей «Динамо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Лидером РПЛ является «Зенит» (13 очков).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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