В «Динамо» оценили результаты команды на старте сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выступление команды на старте сезона-2024/25.

«Удовлетворены результатом. Конечно, в Петербурге могли рассчитывать на большее, не забили пенальти, не получилось оттуда увезти заслуженные очки. В остальном удовлетворен. Команда набирает очки», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 5 матчей «Динамо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Лидером РПЛ является «Зенит» (13 очков).