В «Динамо» опровергли информацию о согласовании контракта Захаряна с «Челси»

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян согласовал контракт с «Челси».
«Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться. По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты. Думаю, это из области слухов», — приводит слова Гафина ТАСС.
Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования