В «Динамо» опровергли новость о возможном создании клуба болельщиков

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании клуба болельщиков.

— В новостных источниках и Telegram-каналах пишут, что «Динамо» планирует создать клуб болельщиков. Это правда?

— Это не так. «Динамо» не может планировать создание клуба болельщиков, потому что любой клуб болельщиков должен создаваться самими болельщиками. Поэтому та информация, на которую вы ссылаетесь, никакого отношения к реальности не имеет.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Динамо» принял решение о создании клуба болельщиков. По информации источника, идею продвигает лично Гафин.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ.