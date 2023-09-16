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Сегодня, 12:38

В «Динамо» опровергли новость о возможном создании клуба болельщиков

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании клуба болельщиков.

— В новостных источниках и Telegram-каналах пишут, что «Динамо» планирует создать клуб болельщиков. Это правда?

— Это не так. «Динамо» не может планировать создание клуба болельщиков, потому что любой клуб болельщиков должен создаваться самими болельщиками. Поэтому та информация, на которую вы ссылаетесь, никакого отношения к реальности не имеет.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Динамо» принял решение о создании клуба болельщиков. По информации источника, идею продвигает лично Гафин.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ.

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15.09 19:00
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Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
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 - : -
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