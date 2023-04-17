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Сегодня, 09:00

Гафин отреагировал на информацию о возможном участии «Динамо» в турнире с «Зенитом» и «Фенербахче»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии бело-голубых в предсезонном турнире с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой».

— Была информация про турнир, который хочет устроить «Зенит» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Четвертым участником будет «Динамо».

— Мы ничего не знаем о таком турнире. Нас к участию в таком турнире никто никогда не приглашал.

— Хотели бы рассмотреть такое приглашение?

— Мы рассматриваем различные варианты подготовки к сезону. С кем-то будем играть. С кем точно, не могу вам сказать.

— Европейские команды рассматриваются? Был пример с ЦСКА, которые хотели сыграть с датским «Вайле» зимой.

— Мы можем много что хотеть. Как вы понимаете, не каждая европейская команда ныне долетит до Москвы.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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