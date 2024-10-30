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Сегодня, 07:41

В «Динамо» отреагировали на российское гражданство Дугласа Сантоса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал получение гражданства РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Могу только поздравить Дугласа Сантоса с получением российского гражданства. Теперь у него возникают определенные права и обязанности гражданина РФ. По поводу его возможного выступления за сборную России ничего не могу сказать, потому что он не игрок «Динамо», а я не сотрудник РФС», — приводит слова Пивоварова Legalbet.

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Всего 30-летний защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит

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