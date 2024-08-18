В «Динамо» ответили на вопрос, когда новичок Маухуб прибудет в расположение команды

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», когда к команде присоединится марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.
Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.
«Очень надеемся, что он приедет на следующей неделе», — сказал Пивоваров «СЭ».
По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.