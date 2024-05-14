В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Личкой

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Марцелом Личкой.

Чешский специалист возглавил московский клуб летом прошлого года, подписав однолетнее соглашение.

«Перспективы Марцела Лички, если команда уже точно в медалях РПЛ? Сейчас не время говорить о контракте, важно готовиться к играм — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Сыграем, дальше будем думать о юридических нюансах», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 28 туров РПЛ «Динамо» под руководством Лички занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками. В следующей встрече бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов» 18 мая.