В «Динамо» ответили на вопрос о возможном назначении Шпилевского

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о заинтересованности клуба в приглашении главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

— Верна ли информация о Шпилевском и «Динамо»?

— Коллеги, мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Как только будет принято решение, мы, естественно, вам сообщим.

19 мая в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заинтересован в услугах главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. Бело-голубые на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков.