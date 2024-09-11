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Сегодня, 14:29

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном приглашении Дзюбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, думали ли в клубе о приглашении экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Нет. Такие решения у нас в клубе принимаются не одним человеком. Думаю, вы о моем мнении уже догадались», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

36-летний нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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