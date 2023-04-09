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Сегодня, 12:05

В «Динамо» ответили на вопрос о возможной смене главного тренера до конца сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Существует ли вероятность, что Йоканович не закончит сезон в «Динамо»?

— Йоканович — главный тренер футбольного клуба «Динамо» Москва. И точка.

— Клуб не собирается принимать резких решений?

— Я ответил на ваш вопрос.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года, заключив контракт на один год с опцией автоматического продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 при достижении определенных результатов. После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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