В «Динамо» ответили на вопрос об автопродлении контракта Тюкавина

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на новость об автопродлении контракта с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным.

Как сообщал «СЭ», Тюкавин достиг условия автоматического продления соглашения во время матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». Футболисту нужно было провести 1200 минут на поле в течение сезона-2023/24, чтобы контракт продлился до конца июня 2025 года.

«Мы не считаем минуты для активации опции Константина. Надо это уточнить, но исключать этого мы не будем», — сказал Гафин.

21-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.