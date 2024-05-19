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Сегодня, 19:09

В «Динамо» ответили на вопрос об интересе клуба к Джикии

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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о том, интересен ли клубу защитник Георгий Джикия, который покинет «Спартак» по окончании сезона.

«Все новости о трансферах, все комментарии будут даны по окончании текущего сезона», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с клубом истекает 31 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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