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9 августа, 23:14

Гендиректор «Динамо»: «Шансы Захаряна уйти из клуба этим летом — 50 на 50»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предложениях по трансферу полузащитника Арсена Захаряна после матча 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (4:3).

— Мы поздравляем Захаряна с победным голом, — сказал Пивоваров.

— Будете ли рассматривать предложения по Арсену?

— Рассматривать будем, конечно. Мы их рассматриваем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Какова вероятность его ухода? 50 на 50.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур». «Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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