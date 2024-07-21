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Сегодня, 08:50

В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» об усилении состава команды.

— Болельщики волнуются, плюс Марцел и Марио Личка говорили, что разговаривают с руководством на тему усиления. Что можете сказать болельщикам?

— Могу сказать, что ни в одном клубе ни в одно межсезонье не было обратной ситуации. Тренеры всегда разговаривают с руководством об усилении. Это абсолютно стандартный процесс. Как я уже говорил, мы нацелены на точечное усиление по позициям. Качественное усиление. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.

— То есть работа ведется?

— Работа ведется круглогодично, круглосуточно, постоянно.

— Многие говорят о том, что, например Чавес приехал не в межсезонье, а уже после начала чемпионата, возможно не хватило этого...

— Каждый трансфер индивидуален. Во многом трансферная деятельность в реальности отличается от трансферной деятельности в компьютерных играх, где ты нажимаешь кнопку и тут же покупаешь футболиста. Есть много нюансов, которые приходится учитывать.

В первом туре РПЛ бело-голубые 20 июля дома победили «Факел» (3:1).

ФК Динамо (Москва)
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