В «Динамо» планируют провести матч во время паузы на игры сборных в сентябре

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб планирует провести товарищеский матч во время паузы на игры сборных в сентябре.

Пауза на матчи сборных пройдет с 2 по 10 сентября. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таиланда и Вьетнама, обе встречи состоятся во Вьетнаме.

«Пока мы присматриваемся. Многое зависит от того, сколько игроков уедет в сборные, какой у нас будет костяк на этот отрезок, — цитирует Гафина ТАСС. — Но да, скорее всего, как обычно, мы проведем с кем-то товарищеский матч. Идея снова провести матч с медиакомандой? Насколько я знаю, в сентябрьскую паузу это не планируется».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 6 матчах.