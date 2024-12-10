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Сегодня, 12:08

Пивоваров: «Мы обсуждаем участие Мостового в медийных активностях «Динамо»

Даниил Аршавский
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает возможность сотрудничества с бывшим футболистом Александром Мостовым.

«Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой. Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать», — цитирует Пивоварова ТАСС.

С 2023 года Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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