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Сегодня, 12:57

В «Динамо» поддержали идею проведения крестного хода вокруг «ВТБ Арены»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о проведении крестного хода вокруг «ВТБ Арены».

— Да, я тоже, как и вы, об этом прочитал в новостных источниках. Совместного у нас, скорее всего, ничего организовано не будет, потому что, как мне кажется, эта акция добровольная. И все те, кто посчитают нужным в ней участвовать, придут. Мне кажется, что все должно быть именно так, и никакого ресурса для дополнительного привлечения людей не нужно. Это просто по пожеланию.

— Кто-то из клуба может быть хотел бы принять участие?

— Я уверен, что есть такие люди, которые с удовольствием примут участие в этой акции.

— Если не секрет, как вы относитесь к такой инициативе?

— Я считаю, все, что направлено на конструктив и на позитив — очень хорошо. У людей разные способы выражения, разные способы того, как и чем помочь клубу. Это один из них. И если это делается искренне, от чистой души, я полностью «за».

Ранее основатель Всероссийского общества болельщиков и поклонник «Динамо» Александр Шпрыгин сообщил, что 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоится крестный ход вокруг «ВТБ Арены», а также освящение стадиона «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
Александр Шпрыгин
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