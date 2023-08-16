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Сегодня, 13:40

В «Динамо» подтвердили, что Арсен Захарян вернулся к тренировкам в составе команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе «Динамо» подтвердили «СЭ» новость о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян провел тренировку в составе бело-голубых.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сообщили «СЭ» в пресс-службе.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт более чем на пять лет.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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