В «Динамо» подтвердили, что Норманн не сыграет за клуб до конца года

22 ноября, 13:19
В пресс-службе «Динамо» в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о том, что полузащитник Матиас Норманн пропустит ближайшие матчи Кубка России.
«Сможет ли Норманн сыграть за «Динамо» до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча кубка», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее «СЭ» сообщил, что полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.
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Основные источники исследования