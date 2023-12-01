В «Динамо» подтвердили, что в контракте Тюкавина нет отступных для российских клубов

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о ходе переговоров по новому контракту нападающего Константина Тюкавина.

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

«Мы начали переговоры летом, была серия встреч и предложений, мы сближали позиции, на это уходило время. Мы сразу поняли, что есть намерение договориться, оно было понятно исходя из всей ситуации. Для иностранных клубов в контракте Тюкавина есть отступные, для российских — нет», — сказал Пивоваров.