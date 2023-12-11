Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что спортивный директор бело-голубых Желько Бувач может возглавить стать главным тренером «Црвены Звезды».

Ранее портал Sportske.net сообщил, что Бувач в ближайшее время может возглавить сербский клуб.

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», — приводит слова Гафина ТАСС.

Желько Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года. До этого с октября 2015 года по апрель 2018 года он являлся ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Деограсия продолжит тренировать «Оренбург»

Аленичев: «Уверен, Россия — футбольная страна!»