В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что спортивный директор бело-голубых Желько Бувач может возглавить стать главным тренером «Црвены Звезды».

Ранее портал Sportske.net сообщил, что Бувач в ближайшее время может возглавить сербский клуб.

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чем писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», — приводит слова Гафина ТАСС.

Желько Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года. До этого с октября 2015 года по апрель 2018 года он являлся ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.