В «Динамо» подтвердили интерес «Галатасарая» к Захаряну: «Но футболист сразу сказал «нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что полузащитник Арсен Захарян не рассматривал предложение «Галатасарая».

— Все очень просто. Действительно был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выражали четкую позицию, что они не готовы к такому трансферу. Это была абсолютно однозначная позиция. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — сказал Гафин.

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро.

— В прессе муссировались слухи, что велись переговоры и так далее, но этого не было. Захарян сразу отказался и клубы не вступали в переговоры. Вы понимаете, что для трансфера нужно согласие не только клубов, но и футболиста. Футболист с самой первой секунды сказал нет, — подчеркнул Гафин.

— Какая была реакция, когда увидели в турецких СМИ якобы цитату Захаряна, что он хочет перейти в этот клуб.

— Никакой не было реакции, потому что с самого начала Арсен и его семья выразили однозначную позицию по поводу этого трансфера.

— Были еще какие-то предложения зимой по Арсену?

— Мы уже много раз об этом говорили. К нему есть большой интерес, но, как вы видите, Арсен играет в «Динамо». Поэтому обсуждать, что было зимой, не имеет смысла. Конечно, мы общаемся с Арсеном по «Галатасараю» и всему остальному. Все, что происходит, какие-то входящие разговоры, предложения, мы все доводим до его стороны.