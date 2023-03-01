0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:18

В «Динамо» подтвердили интерес «Галатасарая» к Захаряну: «Но футболист сразу сказал «нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что полузащитник Арсен Захарян не рассматривал предложение «Галатасарая».

— Все очень просто. Действительно был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выражали четкую позицию, что они не готовы к такому трансферу. Это была абсолютно однозначная позиция. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — сказал Гафин.

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро.

— В прессе муссировались слухи, что велись переговоры и так далее, но этого не было. Захарян сразу отказался и клубы не вступали в переговоры. Вы понимаете, что для трансфера нужно согласие не только клубов, но и футболиста. Футболист с самой первой секунды сказал нет, — подчеркнул Гафин.

— Какая была реакция, когда увидели в турецких СМИ якобы цитату Захаряна, что он хочет перейти в этот клуб.

— Никакой не было реакции, потому что с самого начала Арсен и его семья выразили однозначную позицию по поводу этого трансфера.

— Были еще какие-то предложения зимой по Арсену?

— Мы уже много раз об этом говорили. К нему есть большой интерес, но, как вы видите, Арсен играет в «Динамо». Поэтому обсуждать, что было зимой, не имеет смысла. Конечно, мы общаемся с Арсеном по «Галатасараю» и всему остальному. Все, что происходит, какие-то входящие разговоры, предложения, мы все доводим до его стороны.

Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прохин рассказал, как объяснялся перед Семаком из-за того, что проспал тренировку