В «Динамо» подтвердили интерес к защитнику «Эспаньола» Монтесу

Сегодня, 11:15
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил интерес клуба к защитнику «Эспаньола» Сесару Монтесу.
«Интерес к Монтесу? Сесар находится в наших шорт-листах», — сказал Гафин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста, во время которых испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро.
Монтес перешел в «Эспаньол» в январе 2023 года. Он провел 22 матча за испанский клуб, отличившись тремя голевыми передачами.