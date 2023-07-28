В «Динамо» подтвердили интерес «Лиона» к Сазонову

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» подтвердил интерес «Лиона» к защитнику бело-голубых Сабе Сазонову.

«К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее L'Equipe сообщал, что «Лион» планирует выкупить Сазонова и отправить его в аренду в бельгийский «Моленбек».

В текущем сезоне 21-летний защитник ни разу не выходил на поле в составе «Динамо».