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Сегодня, 13:46

В «Динамо» подтвердили, что Паршивлюк завершил карьеру и войдет в штаб Лички

Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба «Динамо» подтвердила «СЭ» новость о том, что защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста и войдет в тренерский штаб Марцела Лички.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Сергей Викторович Паршивлюк завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички. В самое ближайшее время мы объявим об этом на официальных ресурсах клуба», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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