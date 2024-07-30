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Сегодня, 10:12

В «Динамо» подтвердили возможный трансфер форварда олимпийской сборной Марокко Маухубу

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о возможной покупке нападающего «Раджа Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубу.

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

29 июля Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.

Источник: РБ Спорт
Сборная Марокко по футболу
ФК Динамо (Москва)
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